PODZIĘKOWANIA DLA POLICJANTÓW Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj "Nie byłam świadoma kradzieży, dzięki determinacji i ciężkiej pracy policjantów, sprawa zakończyła się sukcesem" - to fragment podziękowań skierowanych do policjantów z siemiatyckiej komendy Policji." Te ciepłe słowa przesłała kobieta, która dzięki pracy policjantów odzyskała skradzione pieniądze. W takich sytuacjach hasło "Pomagamy i Chronimy" nabiera szczególnego znaczenia, a podziękowania to dla policjantów najwyższy wyraz uznania za pomoc drugiemu człowiekowi.

W połowie lutego funkcjonariusze wydziału kryminalnego siemiatyckiej komendy zauważyli, jak znany im mężczyzna na widok policjantów schował się za jednym z zaparkowanych pojazdów. Szybko wyszło na jaw, co było powodem takiego zachowania mężczyzny. Okazało się, że ma on związek z kradzieżą pieniędzy, do której doszło na terenie jednego z zakładów pracy w Siemiatyczach, a osoba pokrzywdzona nie wiedziała jeszcze, że ktoś ukradł jej oszczędności. Kobieta straciła 150 euro i 70 dolarów. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do Aresztu Śledczego. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Pokrzywdzona wysłała do komendy w Siemiatyczach podziękowania, w których skierowała słowa uznania dla policjantów wydziały kryminalnego, którzy zatrzymali podejrzanego 21-latka i odzyskali pieniądze kobiety.