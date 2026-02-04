POLICJANCI Z DROGÓWKI POMOGLI PODRÓŻNYM NA KRAJOWEJ "19" Data publikacji 04.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci siemiatyckiej drogówki, patrolując drogę krajową nr 19, zauważyli samochód stojący na jezdni z włączonymi światłami awaryjnymi. Ze względu na niebezpieczne miejsce zatrzymania natychmiast zareagowali, pomagając podróżującym bezpiecznie opuścić jezdnię.

Podczas patrolowania drogi krajowej nr 19, policjanci siemiatyckiej drogówki zauważyli skodę stojącą na jezdni z włączonymi światłami awaryjnymi. Pojazd znajdował się w niebezpiecznym miejscu – na wzniesieniu drogi oraz w miejscu oznaczonym podwójną linią ciągłą, co stwarzało zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zabezpieczyli miejsce. Kierowca tłumaczył, że samochód odmówił posłuszeństwa, a przyczyną awarii mogło być zamarznięcie paliwa spowodowane silnymi mrozami. Policjanci udzielili pomocy podróżującemu małżeństwu, spychając pojazd w bezpieczne miejsce poza drogę. Tam mieszkańcy powiatu białostockiego oczekiwali na przyjazd pomocy drogowej.